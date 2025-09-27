۱۰۰ بسته لوازم‌ تحریر شامل: کیف، جامدادی، دفتر و مداد میان دانش‌ آموزان نیازمند و کم برخوردار منطقه جلگه رخ تربت حیدریه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج قدس بخش رخ گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با هفته دفاع مقدس، حوزه مقاومت بسیج قدس بخش رخ با همیاری آموزش و پرورش این منطقه، ۱۰۰ بسته لوازم‌ تحریر متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع کرد.

سروان پاسدار مرتضی حسین زاده افزود: هدف ما فراهم کردن شرایطی است که همه دانش آموزان فارغ از سطح برخورداری بتوانند با آرامش و امکانات مناسب به آموزش خود ادامه دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌ های اجرایی و نهاد‌های مختلف در مقاطع مختلف، چنین اقدامات حمایتی در بین دانش آموزان کم برخوردار و محروم در بخش رخ استمرار و گسترش یابد.

حسین زاده گفت: این بسته ها شامل: کیف، جامدادی، دفتر و مداد و مجموع ارزش این بسته‌ های تحصیلی بیش از ۱۵۰ میلیون ریال است که هزینه این اقلام توسط اداره آموزش و پرورش رخ و ستاد فرمان حضرت امام خمینی (ره) به صورت مشارکتی تامین شده است.