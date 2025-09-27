به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این مراسم که با حضور گسترده طلاب و اساتید همراه بود، از ۱۶۰ طلبه جدیدالورود استقبال شد.

یکی از بخش‌های مهم این مراسم، تجلیل از ۶ طلبه نخبه مدرسه علمیه کوثر بود که در پژوهش‌ها و المپیادهای علمی حائز رتبه برتر شده بودند.

حجت الاسلام مظفری نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم بر فضیلت علم و دانش از دیدگاه فرهنگ قرآنی تأکید کرد و گفت: تنها دانشمندان واقعی، اهل خشیت از خداوند هستند و علم، راه شناخت بهتر پروردگار را هموار می‌سازد.

وی با اشاره به آیه شریفه “إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ” (فاطر/۲۸)، افزود: خداوند درجات اهل علم را بالاتر از سایر مومنان قرار می‌دهد و این فضیلت، فارغ از جنسیت، شامل تمامی کسانی است که در پی کسب دانش و معرفت الهی باشند.

حجت الاسلام مظفری، اولین وظیفه در آغاز سال تحصیلی را تلاش و جدیت در امر علم‌آموزی و تدریس دانست و ملاک تقرب به خداوند را در این زمینه، دو ویژگی مهم برشمرد: اول، توفیق عمل به علمی که خداوند عنایت کرده است؛ و دوم، خالص بودن عمل برای خدا.

وی گفت: باید طلاب و دانش‌پژوهان، در عمل به دانش خود، از عموم مردم پیشی گیرند و علم و عملشان موجب تواضع و فروتنی بیشتر آنها شود.

وی همچنین، رعایت حرمت دیگران را یکی از لوازم علم‌آموزی و کسب تقرب الهی دانست.