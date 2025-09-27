آغاز سال تحصیلی در مدرسه علمیه کوثرقزوین
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با حضور طلاب، اساتید و مسئولان در مدرسه علمیه تخصصی کوثر قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در این مراسم که با حضور گسترده طلاب و اساتید همراه بود، از ۱۶۰ طلبه جدیدالورود استقبال شد.
یکی از بخشهای مهم این مراسم، تجلیل از ۶ طلبه نخبه مدرسه علمیه کوثر بود که در پژوهشها و المپیادهای علمی حائز رتبه برتر شده بودند.
حجت الاسلام مظفری نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم بر فضیلت علم و دانش از دیدگاه فرهنگ قرآنی تأکید کرد و گفت: تنها دانشمندان واقعی، اهل خشیت از خداوند هستند و علم، راه شناخت بهتر پروردگار را هموار میسازد.
وی با اشاره به آیه شریفه “إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ” (فاطر/۲۸)، افزود: خداوند درجات اهل علم را بالاتر از سایر مومنان قرار میدهد و این فضیلت، فارغ از جنسیت، شامل تمامی کسانی است که در پی کسب دانش و معرفت الهی باشند.
حجت الاسلام مظفری، اولین وظیفه در آغاز سال تحصیلی را تلاش و جدیت در امر علمآموزی و تدریس دانست و ملاک تقرب به خداوند را در این زمینه، دو ویژگی مهم برشمرد: اول، توفیق عمل به علمی که خداوند عنایت کرده است؛ و دوم، خالص بودن عمل برای خدا.
وی گفت: باید طلاب و دانشپژوهان، در عمل به دانش خود، از عموم مردم پیشی گیرند و علم و عملشان موجب تواضع و فروتنی بیشتر آنها شود.
وی همچنین، رعایت حرمت دیگران را یکی از لوازم علمآموزی و کسب تقرب الهی دانست.
حجتالاسلام کاظملو مدیر حوزه علمیه خواهران هم ضمن تبریک شروع سال تحصیلی به طلاب جوان، بر اهمیت تحصیلات تکمیلی در پاسخگویی به نیازهای جامعه تاکید کرد.
وی با استناد به فرمایش امام صادق (ع) که علم سلطان است، افزود: امروز اگر جامعه ایرانی حرفی برای گفتن دارد، برآمده از علم است.
مدیر حوزه علمیه خواهران همچنین بر اهمیت اندیشه، علم و ادب در کنار یکدیگر تاکید کرد.
حجتالاسلام کاظملو در ادامه سخنان خود، هفته دفاع مقدس و سالروز شکست حصر آبادان را گرامی داشت و از حماسه بزرگ ۸ ساله دفاع مقدس و همچنین مقاومت ۱۲ روزه یاد کرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران همچنین به یکصدمین سال تاسیس حوزه علمیه اشاره کرد و بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حوزه پیشرو و سرآمد را یادآور شد.
وی از تمامی همکاران و طلاب خواست تا برای اجرایی کردن این بیانیه تلاش کرده و برای آن وقت و برنامه ریزی کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران تاکید کرد که حوزه باید به روز باشد و به طور دایم با زمان پیش برود، بلکه حتی جلوتر از زمان پیش برود.