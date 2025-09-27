مشکل آب شرب روستای عباسکلای چالوس با اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران و پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی کل کشور، برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان سفر ریاست قوه قضاییه به مازندران در اردیبهشت‌ امسال ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور مامور بررسی مشکلات شهرستان‌های نوشهر و چالوس شد و موضوع کمبود آب شرب روستای عباسکلای چالوس در قالب مصوبات این سفر در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت.

در نهایت، عملیات لوله‌گذاری خط انتقال آب از چاه حقیقت چالوس به روستای عباس‌کلا به طول ۱۶۸۰ متر، حفر یک حلقه چاه جدید و نصب چهار دستگاه فیلتر شنی برای حذف آهن موجود در آب به پایان رسید.

پس از انجام آزمایش های اولیه، خط انتقال جدید در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و مشکل کمبود و کیفیت آب شرب این روستا به طور کامل مرتفع شد.

با تکمیل این طرح، اهالی عباسکلای چالوس که سال‌ها با کمبود آب شرب مواجه بودند، اکنون از دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.