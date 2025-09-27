تارنمای سی جی تی ان وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین، در تحلیلی با عنوان قاتل کت‌وشلواری در نیویورک؛ چگونه احمد الشرع از «تروریست» به «شریک» آمریکا بدل شد؟ به بررسی سفر رئیس جمهور خود خوانده سوریه به آمریکا و حضور در نشست عمومی سازمان ملل پرداخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، این مقاله پذیرش جولانی درنیویورک، ریشخند و پوچ بودن ادعای آمریکایی ها درمبارزه با تروریسم معرفی و آن را صرفاً ابزاری برای خدمت به اهداف ژئوپلیتیکی ایالات متحده عنوان می کند.

در این مطلب تحلیلی آمده است: اخیراً صحنه‌ای طعنه‌آمیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک رقم خورد: احمد الشرع، رهبر رژیم سوریه که روزگاری ایالات متحده برای دستگیری او جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری تعیین و وی را «تروریست» معرفی کرده بود، اکنون از سوی غرب با عنوان «رئیس‌جمهور سوریه» به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ایالات متحده، رهبران اتحادیه اروپا و سیاستمداران دیگر با او ملاقات کرده‌اند و او را از یک زندانی به مهمانی برجسته تبدیل نموده‌اند. این چرخش چشمگیر وقایع نه تنها جهان را متحیر کرده، بلکه ماهیت ریاکارانه به اصطلاح «مبارزه با تروریسم» ایالات متحده و استاندارد‌های دوگانه آن بر اساس منافع ژئوپلیتیکی را نیز کاملاً آشکار ساخته است.

تحول احمد الشرع خود طعنه‌ای عمیق به استراتژی مبارزه با تروریسم ایالات متحده است. الشرع در سال ۲۰۰۶ به‌دلیل کارگذاری بمب کنار جاده‌ای از سوی نیرو‌های آمریکایی در عراق دستگیر و به مدت پنج سال زندانی شد. با این حال، وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ همچنان او را تروریست معرفی کرد و برای دستگیری‌اش جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری تعیین نمود. اما صرفاً به این دلیل که او رژیم بشار اسد را که مورد تنفر آمریکا بود در جنگ داخلی سوریه سرنگون نمود، واشنگتن به سرعت او را «تطهیر» کرد، برچسب «تروریست» را از او دور انداخت و آن را با نقاب جدید «شریک» جایگزین کرد.

این تغییر، هسته اصلی استراتژی مبارزه با تروریسم ایالات متحده را آشکار می‌کند: مبارزه با تروریسم صرفاً ابزاری برای خدمت به اهداف ژئوپلیتیکی ایالات متحده است. وقتی تروریست‌ها در خدمت منافع ایالات متحده هستند، آنها «مبارزان آزادی» هستند؛ وقتی مانع ایجاد می‌کنند، به هدف سرکوب تبدیل می‌شوند. ایالات متحده می‌تواند از صدور ویزا برای رهبر منتخب فلسطین خودداری کند، در حالی که از قاتلی که کت و شلوار می‌پوشد، برای سخنرانی در سازمان ملل متحد به گرمی استقبال می‌کند. می‌تواند «فشار حداکثری» را علیه ایران اعمال کند و آن را به حمایت از تروریسم متهم سازد، در حالی که همزمان با اعضای سابق سازمان‌های تروریستی واقعی نوشیدنی می‌نوشد. این دوگانگی آشکار به‌روشنی نشان می‌دهد که معیار‌های رفتاری واشنگتن بر هیچ اصل ثابتی استوار نیست و صرفاً بر پایه منافع آن تعریف می‌شود.

شایان ذکر است، نیرو‌های مسلح سوریه برای آزادی شام (AFS) که احمد الشرع به آن تعلق دارد، هنوز توسط سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. رژیم جدید سوریه به رهبری شرع، روابط خود را با افراط‌گرایی به طور کامل قطع نکرده است. شواهدی محکم وجود دارد که نشان می‌دهد این رژیم هنوز اعضای چندین سازمان تروریستی، از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) را در خود جای داده است. این افراد در سال‌های اخیر حملاتی خونین را در منطقه شین‌جیانگ (شمال غربی چین) انجام داده‌اند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شوند. با این حال، رژیم جدید سوریه برای آنان پناهگاه امن فراهم کرده و اجازه فعالیت در خاک خود می‌دهد؛ اقدامی که نه‌تنها خیانت به اجماع بین‌المللی در مبارزه با تروریسم است، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه‌ای به شمار می‌آید.

ایالات متحده به خوبی از این موضوع آگاه است، اما ترجیح می‌دهد چشم خود را ببندد. تا زمانی که رژیم احمد الشرع با اهداف راهبردی منطقه‌ای آمریکا همسو باشد، واشنگتن خوشحال است که رابطه مبهم آن با سازمان‌های تروریستی را نادیده بگیرد. این رفتار کوته‌بینانه و سوداگرانه به منزله پرورش ببری برای آسیب رساندن به آن است. تاریخ مدت‌هاست ثابت کرده که وقتی ایالات متحده نیرو‌های افراطی را برای منافع راهبردی کوتاه مدت پرورش می‌دهد در نهایت نتیجه معکوس خواهد داد. از طالبان در گذشته گرفته تا AFS امروز، سناریو به طرز چشمگیری مشابه است. قربانیان واقعی همیشه غیرنظامیان بی‌گناه سوریه، عراق و کل خاورمیانه هستند.

برای ایران، این نمایش اخیر آمریکا جای تعجب ندارد. مردم ایران دهه‌هاست که به سختی آموخته‌اند که وعده‌های آمریکا چقدر بی‌ارزش و سیاست‌های آنها چقدر می‌تواند بی‌ثبات باشد. از پاره کردن برجام گرفته تا حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا حملات نظامی، اقدامات واشنگتن بار‌ها نشان داده که زور، حق و مقررات را تعیین می‌کند. در این زمینه، ایران پیوسته به یک سیاست خارجی مستقل پایبند بوده، فعالانه با گروه‌های افراطی مانند داعش مبارزه نموده و به امنیت منطقه‌ای کمک کرده است.

از یک فراری تحت تعقیب تا یک مهمان افتخاری، تحول چشمگیر احمد الشرع، استاندارد‌های دوگانه آشکار کمپین مبارزه با تروریسم ایالات متحده را افشا می‌کند. در برابر هژمونی که از «مبارزه با تروریسم» به‌عنوان ابزاری برای مانور‌های ژئوپلیتیکی بهره می‌برد، جهان باید هوشیار بماند: هر گونه استاندارد دوگانه، توهینی آشکار به عدالت بین‌المللی است و هر تلاشی برای تضعیف حاکمیت کشور‌ها زیر پوشش «مقابله با تروریسم» باید قاطعانه با آن مقابله شود.