با تلاش ماموران آتش نشانی شهرستان رودان آتش در باغهای روستای گلستان این شهرستان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان گفت: در این آتش سوزی که دیشب رخ داد، ۳۰ نفر درخت نخل در آتش سوخت.
حسین مکرانی افزود: همکاری بهموقع کشاورزان و اهالی روستا موجب مهار سریع آتش و مانع از خسارات بیشتر شد.
وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.
مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان افزود: با توجه به دمای هوا و خشکی زمین در این ایام، رعایت نکات ایمنی از سوی کشاورزان و اهالی بسیار ضروری است تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.