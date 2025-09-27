به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان گفت: در این آتش سوزی که دیشب رخ داد، ۳۰ نفر درخت نخل در آتش سوخت.

حسین مکرانی افزود: همکاری به‌موقع کشاورزان و اهالی روستا موجب مهار سریع آتش و مانع از خسارات بیشتر شد.

وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان افزود: با توجه به دمای هوا و خشکی زمین در این ایام، رعایت نکات ایمنی از سوی کشاورزان و اهالی بسیار ضروری است تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.