به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۵ مهر در خرمشهر با ۱۵۳ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های آبادان با ۱۲۲، شادگان با ۱۰۵، ماهشهر با ۱۰۴، بهبهان با ۱۱۹، اهواز با ۱۲۶، سوسنگرد با ۱۴۶، شوشتر با ۱۲۴، شوش با ۱۳۱، دزفول با ۱۰۹ و اندیمشک با ۱۳۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در هویزه، رامهرمز، آغاجاری، باغملک، دزپارت، ایذه، ملاثانی، گتوند، لالی و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.