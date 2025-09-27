رشادت و از خودگذشتگی غیور مردان، اقتدار و استقلال امروز ایران را رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام احمد پناهیان در یادواره شهدای بخش برزک و گرامیداشت شهدای اقتدار و هفته دفاع مقدس گفت: این ایام یادآور اخلاص، رشادت و از خودگذشتگی غیور مردانی است که اقتدار و استقلال امروز ایران را رقم زدند.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شجاعت رزمندگان، در جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس دوازده‌روزه توانست دشمنان را در هم بشکند و امروز نیز در برابر همه تهدیدات سربلند ایستاده است.

این استاد حوزه با اشاره به سخنان به هنگام رهبر معظم انقلاب در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند همگان وظیفه داریم از اتحاد و انسجام ملی کشورمان محافظت کنیم

حجت الاسلام پناهیان به ایستادگی و مقاومت شهیدان اشاره کردو افزود: شهدا با ایستادگی در برابر دشمنان، نشان دادند که دشمنان اسلام و نظام هیچ وقت نمی‌توانند و نخواهند توانست به خاک کشور تجاوز کنند.

شهر برزک کاشان ۵۴ شهید به میهن اسلامی تقدیم کرده است و در ۴۰ کیلومتری شهرستان کاشان قرار دارد.