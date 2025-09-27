پخش زنده
در نیمه نخست امسال، ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان اصفهان کشف و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان گفت: در نیمه نخست سال جاری، با تلاش نیروهای متخصص این شرکت، ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۶۹ محل کشف و جمعآوری شد.
محمد مرادی افزود: تنها فعالیت این ۷۴۸ دستگاه پرمصرف، منجر به ایجاد بیش از ۲۲۴۴ کیلووات ناترازی در شبکه برق شده بود؛ مصرفی که معادل برقرسانی به حدود ۶۷۰۰ واحد مسکونی است.
وی این اقدام را ضربهای کاری به مافیای ماینرهای غیرمجاز دانست و تأکید کرد: برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز، نه تنها یک اقدام قانونی، بلکه حرکتی ملی برای حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از خاموشیهای احتمالی و صیانت از منافع عمومی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تاکید کرد: مردم محلهای مشکوک را با پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.