سربازان وطن با حضور خود در خطوط مقدم مرز‌ها و امنیت داخلی کشور، امنیت و آرامش جامعه را تضمین می‌کنند.

سربازان حافظ و آرامش امنیت این مرز و بوم

سربازان حافظ و آرامش امنیت این مرز و بوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سربازان وطن در طول تاریخ، به ویژه در دوران دفاع مقدس، نقش حیاتی در حفاظت از مرز‌ها و تمامیت ارضی کشور ایفا کرده‌اند. دفاع مقدس، نه تنها به عنوان یک نبرد نظامی بلکه به عنوان یک آزمون بزرگ برای ملت ایران خصوصا سربازان وطن شناخته می‌شود.

همه روز، روز سرباز است روز مردانی که بی ادعا ایستاده‌اند تا ایران بماند روز کسانی که در گرمای مرز ها در سرمای پادگان ها در دل شب‌های بی صدا حافظ امنیت این خاک‌اند.

امروز سربازان وطن فقط نگهبان امنیت نیستند بلکه در دوران خدمت مهارت می‌آموزند تخصص می‌گیرند و بعد از پایان خدمت برای آبادانی کشور گام برمی دارند در روز‌هایی که دشمنان این سرزمین با نام هایی، چون آمریکا و اسرائیل خواب تزلزل ایران را می‌بینند این سربازان هستند که بیداری ملت را فریاد می‌زنند.

سربازی دوره خودسازی و خدمت بدون چشم داشت است و چه خوب است همه در جایگاه خود و در جایگاه خدمت به مردم سربازگونه عمل کنیم.

گزارشی ببینیم از دل همین ایستادگی از قلب همین خاک از افتخار سربازان وطن

گزارش از عباس نواییان