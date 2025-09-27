به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در فارس گفت: احسان خازن با رأی اعضا به عنوان دبیر این هیات در استان فارس انتخاب شد.

غلامرضا توکل شوریجه افزود: مدیریت ارشد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت در سازمان صنایع و معادن فارس، متروی شیراز، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار فارس و برگزاری انتخابات‌های متعدد به عنوان فرماندار در چهار شهرستان استان از سوابق وی است.

نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: احسان خازن با تجارب متعدد مدیریتی در سطح ملی و استانی، روحیه انقلابی و سلامت نفس، فردی شایسته برای این مسئولیت است.

وی با تاکید بر استقلال کامل این هیات از هرگونه وابستگی سیاسی- جناحی، افزود: دفاع از حقوق مردم خط قرمز هیئت نظارت است و هیچ‌گونه عدولی از حق‌الناس پذیرفتنی نخواهد بود.

احسان خازن هم گفت: هماهنگی کامل با اعضای هیئت نظارت، اجرای دقیق ضوابط و توجه ویژه به حقوق شهروندان، سه اصل بنیادین است که به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد تا اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات روزبه‌روز تقویت شود.

تمامی مراحل نظارت بر انتخابات، تحت هدایت و هماهنگی سه نماینده عضو هیات نظارت شامل محمدرضا رضایی‌کوچی نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر به‌عنوان رئیس، اردوان اکبرپور نماینده مردم شهرستان‌های بیضا و سپیدان به عنوان نایب‌رئیس و غلامرضا توکل شوریجه نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار به عنوان سخنگوی این هیات انجام خواهد شد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

همزمان با این انتخابات سراسری، ۲ انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری هم برگزار خواهد شد.