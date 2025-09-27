به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان در این آیین با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: معاندان و به ویژه رسانه‌های خود فروخته، این مطلب را در کشور القا می‌کردند که تفکر ایثار و شهادت و مقاومت در کشور کمرنگ شده است.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود: جهانیان در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدند که چگونه فرزندان این مرز و بوم با جان و دل ایستادند و استکبار را وادار به پذیرش شکست کردند.

عضو خبرگان رهبری گفت: آرمان امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی که بر پایه وعده‌ی الهی است با سرعت و قدرت به روز‌های محقق شدن نزدیک می‌شود و اکنون همه می‌دانند که مسأله فلسطین یک مسأله جهانی شده است و رژیم صهیونیستی هر روز منزوی‌تر می‌شود.

در این آیین از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۸ ساله و سه خانواده شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه جرقویه تجلیل شد.

شهرستان جرقویه در دوران دفاع مقدس بیش از ۷ هزار رزمنده و حدود ۵۰۰ شهید در تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.