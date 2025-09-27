پخش زنده
هفته پنجم فوتبال بوندس لیگای آلمان شب گذشته با پنجمین برد پیاپی بایرن مونیخ آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته پنجم بوندس لیگای آلمان جمعه، تیم بایرن مونیخ با ۴ گل مهمان خود وردربرمن را با شکست بدرقه کرد. برای بایرن یوناتان تاه در دقیقه ۲۲، هری کین ۴۵ - پنالتی و ۶۵ و کنراد لایمر ۸۷ گلزنی کردند. تیم وردربرمن با ۴ امتیاز در رده چهاردهم ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۵ مهر:
هایدن هایم - آگزبورگ
ماینتس - بوروسیا دورتموند
وولفسبورگ - ار بی لایپزیش
بوروسیا مونشن گلادباخ - آینتراخت فرانکفورت
سن پائولی - بایرلورکوزن
یک شنبه ۶ مهر:
فرایبورگ - هوفنهایم
اف ث کلن - اشتوتگارت
اونیون برلین - هامبورگ
- در جدول بایرن مونیخ با ۱۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۱۰ و ار بی لایپزیش با ۹ امتیاز دوم و سوم هستند.