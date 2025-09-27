به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته پنجم بوندس لیگای آلمان جمعه، تیم بایرن مونیخ با ۴ گل مهمان خود وردربرمن را با شکست بدرقه کرد. برای بایرن یوناتان تاه در دقیقه ۲۲، هری کین ۴۵ - پنالتی و ۶۵ و کنراد لایمر ۸۷ گلزنی کردند. تیم وردربرمن با ۴ امتیاز در رده چهاردهم ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۵ مهر:

هایدن هایم - آگزبورگ

ماینتس - بوروسیا دورتموند

وولفسبورگ - ار بی لایپزیش

بوروسیا مونشن گلادباخ - آینتراخت فرانکفورت

سن پائولی - بایرلورکوزن

یک شنبه ۶ مهر:

فرایبورگ - هوفنهایم

اف ث کلن - اشتوتگارت

اونیون برلین - هامبورگ

- در جدول بایرن مونیخ با ۱۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۱۰ و ار بی لایپزیش با ۹ امتیاز دوم و سوم هستند.