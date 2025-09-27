پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت هدایت دانش در مسیر تقوا و خدمت به بشر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دانش، تیغ دو دم است گفت: اگر علم در دست انسان صالح باشد به نفع همه مردم جهان است و اگر به دست انسانهای ناسالم برسد، میتواند جهان را به سمت تخریب و نابودی بکشاند.
وی افزود: امیدواریم فاصلههای علمی برداشته شود و جمهوری اسلامی به عنوان مرکز پیشرو دانش در جهان سربلند باشد.
نماینده ولیفقیه در استان در ادامه با اشاره به اینکه آدم هایی که بشر را به پستی کشاندهاند رفتنی هستند گفت: گذر زمان به نفع شماست و شدت وحشیگری دشمنان بر سرعت نابودی آنها میافزاید.
آیت الله عبادی افزود: امیدواریم ریشه ظلم کنده شود و علم در خدمت دین، اسلام و انسان باشد.
وی گفت : دین و دانش باید با هم باشند و اگر از یکدیگر جدا شوند، هر دو به نتایج بد خواهند رسید.
نماینده ولیفقیه در استان خطاب به نخبگان و فعالان علمی گفت: نخبگان سرمایه ایران و جهان هستند که با هدفمند عمل کردن و بهکارگیری علم صالح و مفید میتوانند گرههای جامعه انسانی را حل و دستهای بیرحم دشمنان را از سر مردم کوتاه کنند.