به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، استاندار کرمانشاه با تبریک هفته گردشگری این هفته را فرصتی ارزشمند برای نگاهی دوباره به پیوند انسان، فرهنگ و طبیعت دانست و گفت: کرمانشاه، با بیش از ۴ هزار اثر تاریخی ثبت ملی و دو اثر جهانی، آینه‌ای درخشان از تاریخ و تمدن ایران است. این استان با اقوام و مذاهب گوناگون و همزیستی کم‌نظیر و وحدت الهام‌بخش خود، نمونه‌ای روشن از فرهنگ غنی و همدلی ایرانیان به‌شمار می‌رود. چهارفصل بودن اقلیم، طبیعت بکر، آیین‌های کهن، صنایع دستی متنوع، موسیقی ریشه دار و داشتن عنوان جهانی 'شهر خلاق خوراک' و نیز قرار گرفتن در مسیر اربعین حسینی و نقش دیرینه به‌عنوان 'دروازه زیارت و تجارت'، کرمانشاه را به مقصدی یگانه برای گردشگران داخلی و خارجی بدل کرده است.

در سال‌های اخیر، رشد بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌های روستایی پنجره‌ای تازه به سوی معرفی زیبایی‌ها و جذابیت‌های مناطق روستایی گشوده و فرصت‌های نو برای اشتغال و پویایی اقتصادی فراهم آورده است.

بی‌تردید، مهم‌ترین مسیر جهش و رونق گردشگری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل است؛ موضوعی که از اولویت‌های جدی استان به‌شمار می‌رود. با پیگیری‌های گسترده طی یک سال اخیر، اتفاقات ارزشمندی در شبکه حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای رقم خورده و این روند با عزم و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مدیریت استان با برنامه‌ریزی منسجم برای حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد مسیرهای تازه سفر را دنبال می‌کند تا گردشگری به موتور تقویت اقتصاد، ارتقای جایگاه فرهنگی و تقویت پیوندهای اجتماعی کرمانشاه بدل شود.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت هفته گردشگری، از همه مسئولان، فعالان و دوستداران این عرصه، از میزبانان روستایی و جوانان خلاق تا سرمایه‌گذاران و راهنمایان گردشگری، سپاسگزاری می‌کنم و ایمان دارم که با همت مردم شریف کرمانشاه، این استان در عرصه گردشگری بیش از پیش درخشان و الهام‌بخش خواهد بود.

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه