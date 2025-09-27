به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: از این میزان ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار مگاوات آن که ۶۸ درصد است در بخش خانگی مصرف شده است.

حمید ساعدپناه افزود: در این مدت بیشترین مصرف روزانه در ساعت ۲۳ شب ۸ مرداد با مصرف دو هزار و ۸۳۶ مگاوات به ثبت رسید.

وی گفت: باتوجه به کاهش دمای هوا و همراهی شهروندان در مدیریت مصرف، از روز شنبه ۲۲ شهریور همه‌ی خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در هرمزگان حذف شده و شبکه برق در وضعیت پایدار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: در صورت بروز قطعی احتمالی برق در آینده، علت آن صرفاً مشکلات فنی و اصلاحات زیرساختی یا توسعه شبکه است و ارتباطی با کمبود تولید یا مدیریت بار ندارد.

استان هرمزگان ۸۰۵ هزار مشترک برق دارد.