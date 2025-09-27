رئیس دادگستری شهرستان اشکذر بر برخورد قاطع و قانونمند دستگاه قضایی با متجاوزان به عرصه‌های ملی و مستثنیات روستاها و نیز متخلفان حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، محمدحسین یاوری در بازدید میدانی از روستاهای بخش خضرآباد بر برخورد قاطع و قانونمند دستگاه قضایی با متجاوزان به عرصه‌های ملی و مستثنیات روستاها و نیز متخلفان حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد.

یاوری افزود: مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی باید وظایف قانونی خود را در پیشگیری از تصرف عرصه‌های ملی و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌درستی انجام دهند تا زمینه هرگونه اقدام غیرقانونی از بین برود.

وی از مالکان زمین‌های کشاورزی خواست پیش از هرگونه اقدام برای ساخت‌وساز، مجوزهای قانونی را از کمیسیون مربوط و بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی دریافت کنند.

مسئولان قضایی اشکذر به همراه امام جمعه بخش خضرآباد و مدیران محلی نیز با حضور در گلزار شهدای شهر خضرآباد و روستای کافی‌آباد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و قرائت فاتحه، با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کردند.