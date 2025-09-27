به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان گفت: برگزاری جشنواره‌های گردشگری متنوع در نقاط مختلف شهرستان، اجرای تور‌های نیم‌روزه و ارزان‌قیمت برای آشنایی با جاذبه‌های گردشگری، برنامه‌های پاک‌سازی محوطه‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری با مشارکت انجمن‌های مردم‌نهاد، تور‌های دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی در بافت‌های تاریخی و معابر باغ‌شهرها، از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است.

علیر ضا عبدالله زاده افزود: برنامه‌های امسال با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری و جلب مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کاشان دارای بیش از هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی شناسایی شده است گفت: کاشان ۲۰ روستای هدف گردشگری و منطقه نمونه گردشگری دارد.