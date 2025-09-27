پخش زنده
تصاویر جدیدی از گونه ارزشمند گکوی پلنگی ترکمنی در ذخیرهگاه زیستکره توران شاهرود ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، گکوی پلنگی ترکمنی (Eublepharis turcmenicus) از خانواده مارمولکها و گونهای شبفعال است که به دلیل الگوی خالدار و رنگآمیزی منحصربهفرد به این نام شناخته میشود. این گونه بیشتر در زیستگاههای بیابانی و نیمهبیابانی با پوشش گیاهی پراکنده زندگی میکند و از حشرات و بندپایان کوچک تغذیه میکند.
سعید یوسفپور، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان گفت: ثبت این مشاهده جدید نشاندهنده اهمیت جهانی ذخیرهگاه زیستکره توران در تنوع زیستی و غنای گونهای آن است.
وی افزود: شناسایی و ثبت این گونه بار دیگر بر ضرورت حفاظت از ذخیرهگاه زیستکره توران بهعنوان یکی از مهمترین پناهگاههای حیاتوحش ایران تأکید دارد