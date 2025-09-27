بعد از ماه‌ها تلاش شبکه تلوزیونی آفتاب استان مرکزی HD شده و از این پس برنامه‌های این شبکه تلوزیونی با وضوح‌تر و جزئیات دقیق پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته حسن نجمی مدیر کل صدا و سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی با HDسازی تولید و پخش مخاطبان می‌توانند محتوای با کیفیت‌تری را دریافت کنند.

او با اشاره به اینکه قبل از این اکثر برنامه‌های خبری و تلوزیونی HD ضبط می‌شد گفت: با ایجاد، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های پخش، زحمات برنامه سازان در سطح بالاتری به هم استانی‌ها ارائه می‌شود.

علی احمدی، معاون فنی صدا و سیمای استان هم با اشاره به اینکه فرآیند HDسازی از دو سال قبل با خرید تجهیزات و هدایت بودجه به این سمت هدایت شده بود، گفت: بعد فنی HDسازی پیچیده است که با تلاش‌های شبانه روزی همکاران انجام شد.

معاون سیمای استان مرکزی گفت: بیش از پنج ساعت برنامه تولیدی برنامه سازان استان در کنار برنامه‌های تأمینی با کیفیت بهتری پخش می‌شود.

احمد قلعه نویی افزود: مردم می‌توانند محتوا‌های مختلف رسانه‌ای اعم از برنامه‌های استانی و فیلم‌های مختلف را در ساعات مختلف با کیفیت و جزئیات بهتری تماشا کنند.

جعفر رضایی، معاون خبرگزاری صدا و سیما هم با اشاره به اهمیت رسالت شبکۀ استانی، HDسازی را پاسخی به یکی از مطالبات مردم استان دانست و گفت: این شبکه نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و حفظ هویت‌های فرهنگی دارد و تلاش ما تولید محتوای خبری با کیفیت در کنار ارائه با کیفیت است.