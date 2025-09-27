پخش زنده
امروز: -
طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران (مانا) با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و کارگروهی هدفمند ویژه نوجوانان شهرستان خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول اجرای طرح در خمینی شهر با اشاره به مشارکت ۱۶۰ نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله گفت: طرح ملی مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران (مانا) از سال ۹۸ وبا تسهیلگران آموزش دیده اداره بهزیستی با هدف افزایش مشارکتی و افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیبهای پیرامون نوجوان طراحی شده است.
خانم بنی هاشمی افزود: این طرح در تابستان سالهای قبل با بیش از ۷۰ کلاس و آموزش هزار نوجوان و در تابستان امسال در ۷ محله شهرستان و در قالب ۱۱ گروه دختر وپسر برگزار شد.
به گفته وی این طرح علاوه بر ایجاد فضای امن گفتوگو در جمع همسالان بر ارتقای دانش و آگاهی آنان، ظرفیت لازم برای ترویج پیامهای پیشگیری، شناخت مسائل مخاطرات و چالشهای اولویتدار و در نتیجه ارائه راهحلهای خلاقانه برای حل مسائل را به دنبال دارد.