چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵)، از ۸ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این رویداد که با حضور فعالان داخلی و بینالمللی برگزار میشود فرصتی برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، انتقال فناوری و توسعه همکاریها در حوزه معدن و یکی از مهمترین گردهماییهای تخصصی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی است که زمینه را برای تبادل تجربیات، شناسایی طرحهای نو و بررسی راهکارهای توسعهای فراهم میکند.
این نمایشگاه که با حضور گسترده شرکتهای داخلی و نمایندگانی از کشورهای مختلف برگزار میشود بستر مناسبی را برای جذب سرمایه، معرفی دستاوردهای فناورانه و ارتقاء تابآوری اقتصادی در صنعت معدن بهوجود خواهد آورد.
بر اساس این گزارش در زمان برگزاری نمایشگاه، نشستها و کارگاههای تخصصی با موضوعات روز صنعت معدن برگزار خواهد شد. یکی از این برنامهها، نشست تخصصی با عنوان تابآوری، سرمایهگذاری و توسعه فناوری در اقتصاد چرخشی معادن و صنایع فلزی» است که روز دهم مهرماه برگزار خواهد شد.