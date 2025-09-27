پخش زنده
امروز: -
براساس گزارشهای اخیر،به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برخی افراد سودجو با استفاده از رسیدهای بانکی یا سندهای پرداخت جعلی اقدام به خرید دام از کشاورزان ودامداران و سپس انتقال بدون پرداخت واقعی وجه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن هشدار جدی دراین خصوص تاکید کرد:
پیش از تحویل دام یا محصولات کشاورزی به خریدار، از واریز واقعی وجه به حساب خود اطمینان حاصل کنید.
از پذیرش رسیدهای دستی، اسکرینشات یا پیامکهای غیررسمی بعنوان اثبات پرداخت خودداری کنید.
درصورت مشاهده چنین مواردی بلافاصله موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهید.
هرگونه معامله تنها باافراد شناخته شده واز مسیرهای قانونی انجام شود.
این اطلاعرسانی در راستای پیشگیری ازکلاهبرداری و حمایت از حقوق کشاورزان ودامداران انجام میپذیرد.