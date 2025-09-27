به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان جمعی از بسیجیان و رزمندگان دوران دفاع و حماسه امروز در موقعیت عملیات پیروزمند ثامن‌الائمه در کوی ذوالفقاری حاضر شدند و برای دفاع همه جانبه از مرزهای ایران اسلامی اعلام آمادگی کردند.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان در این مراسم گفت: امروز در سالروز شکست حصر آبادان در منطقه کوی ذوالفقاری در جمع بسیاری از بسیجیانی هستیم که همه روزه در تلاش برای حفظ کیان اسلامی خود هستند.

سردار میرعبدالرضا حاجتی با بیان اینکه در سالگرد عملیات شکست عصر آبادان در حال احیا و بازسازی این عملیات در منطقه ذوالفقاری هستیم افزود: امروز دنیا باید بداند که مفهوم زور برای ایرانی‌ها معنایی ندارد و مردم قهرمان ما یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم را تجربه کردند .

او با اشاره به اینکه جنگ ایران و دشمن بعثی طولانی‌تر از جنگ جهانی اول، دوم و جنگ کره بود افزود: امروز در آبادان هستیم و از آبادان این پیام‌ها برای جهان مخابره می شود که مردم ایران پای انقلاب و نظام خود هستند و به شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه که همه معادلات جهان را به هم ریختند ادای احترام می کنیم.

عملیات غرورآفرین ثامن الائمه (ع) با هدف شکست حصر آبادان در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ با فرمان تاریخی امام راحل (ره) اجرا شد و انجام آن نقطه عطفی در تاریخ هشت سال دفاع مقدس به شمار می‌رود که برای پیروزی‌های بعدی رزمندگان اسلام در دوران جنگ تحمیلی سرآغازی مهم بود.