پایش مشترک و طرح گاوبانگی مرال در مناطق حفاظتشده پرور و رودبارک مهدیشهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید یوسفپور، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میامی با همکاری همکاران و همیاران طبیعت در مناطق حفاظتشده پرور و رودبارک، برنامه پایش مشترک و اجرای طرح گاوبانگی (جفت گیری) مرال (گوزن قرمز) را اجرا کردند.
وی افزود: در این برنامه، مأموران و همیاران طبیعت با حضور در زیستگاههای طبیعی مرال، به پایش وضعیت جمعیت، رفتارهای اجتماعی و قلمرویابی این گونه شاخص پرداخته و اقدامات حفاظتی لازم را انجام دادند.
هدف از اجرای این طرح، رصد دقیق وضعیت گونه مرال در فصل گاوبانگی، بررسی شرایط زیستگاهها، شناسایی تهدیدات احتمالی و افزایش ضریب حفاظتی از حیاتوحش منطقه است.