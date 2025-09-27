پخش زنده
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: ایران نیز باید با سرعت بیشتری مسیر توسعه نیروگاههای پاک، هوشمندسازی شبکه و تقویت زیرساختهای انتقال و توزیع را دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی رجبیمشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به گزارشهای بینالمللی منتشر شده درباره وضعیت شبکههای برق جهان در شهریور ماه، اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته در حال اجرای برنامههای چند ده میلیارد دلاری برای توسعه خطوط انتقال فوقالعاده قوی، ایجاد ظرفیتهای ذخیرهسازی انرژی و افزایش سهم منابع تجدیدپذیر در سبد برق هستند.
وی افزود: تجربه اخیر قطعیهای گسترده در اروپا، موجهای گرمای بیسابقه و رشد پرشتاب تقاضای برق بهویژه به دلیل مراکز داده و توسعه هوش مصنوعی، زنگ هشدار مهمی برای تمام کشورهاست که سرمایهگذاری در حوزه انرژی پایدار و مقاومسازی شبکه را در اولویت قرار دهند.
رجبیمشهدی گفت: ایران هماکنون در مسیر اجرای طرحهای کلان انرژی خورشیدی و بادی قرار دارد، بنابراین صنعت برق کشور با وجود محدودیتها، توانسته در قالب مگاپروژههای ملی، توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی، احداث مزارع خورشیدی و اجرای برنامههای هوشمندسازی شبکه را با شتاب دنبال کند.
مدیرعامل توانیر افزود: تکیه صرف بر سوختهای فسیلی در شرایط امروز جهان نهتنها پاسخگوی نیاز روزافزون مشترکان نیست، بلکه پایداری شبکه را نیز در معرض تهدید قرار میدهد. از این رو، باید ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، همگام با تحولات جهانی در زمینه انرژیهای پاک حرکت کنیم تا شبکهای پایدار، مطمئن و مقاوم در برابر بحرانها داشته باشیم.