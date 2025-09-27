به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط با تبریک فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت به جامعه اولیا و مربیان از توجه به دانش آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی توسط شرکت پتروشیمی اروند قدردانی کرد و گفت: رشد کشور منوط به وجود منابع و ذخایر، دانش و نیروی انسانی ماهر و برنامه ریزی و زمانبندی است و بی تردید توجه به آموزش و تعلیم و تربیت می‌تواند نیروی انسانی ماهر را برای توسعه کشور تامین کند.

وی تعداد دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد بندر امام خمینی را هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: به منظور حمایت از این قشر علم آموز، هرسال با شروع سال تحصیلی علاوه بر بسته لوازم التحریر خدماتی، چون شهریه و کمک هزینه ایاب و ذهاب به آنها ارائه می‌شود.

خانم محیط با اشاره به اهدای ۶۰۷ بسته نوشت افزار از سوی شرکت پتروشیمی اروند به دانش آموزان می‌گوید: تامین هزینه‌های ابتدایی تحصیل به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌های تحت حمایت تبدیل شده بود که با حمایت خیرین و نیکوکاران بخشی از این دغدغه برطرف شد.

رئیس کمیته امداد بندرامام خمینی در پایان با قدردانی از حمایت خیرین، تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خیرخواهانه خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۵۲۲ و یا کد ۰۱۲#۰۶۱۲۹*۸۸۷۷* به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند که قطعا این عمل شریف ایشان مصداق آیه شریف (تعاونو علی البر) خواهد بود.