پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی از اهدای ۶۰۷ بسته نوشت افزار به دانش آموزان زیر پوشش این نهاد حمایتی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط با تبریک فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت به جامعه اولیا و مربیان از توجه به دانش آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی توسط شرکت پتروشیمی اروند قدردانی کرد و گفت: رشد کشور منوط به وجود منابع و ذخایر، دانش و نیروی انسانی ماهر و برنامه ریزی و زمانبندی است و بی تردید توجه به آموزش و تعلیم و تربیت میتواند نیروی انسانی ماهر را برای توسعه کشور تامین کند.
وی تعداد دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد بندر امام خمینی را هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: به منظور حمایت از این قشر علم آموز، هرسال با شروع سال تحصیلی علاوه بر بسته لوازم التحریر خدماتی، چون شهریه و کمک هزینه ایاب و ذهاب به آنها ارائه میشود.
خانم محیط با اشاره به اهدای ۶۰۷ بسته نوشت افزار از سوی شرکت پتروشیمی اروند به دانش آموزان میگوید: تامین هزینههای ابتدایی تحصیل به دغدغهای جدی برای خانوادههای تحت حمایت تبدیل شده بود که با حمایت خیرین و نیکوکاران بخشی از این دغدغه برطرف شد.
رئیس کمیته امداد بندرامام خمینی در پایان با قدردانی از حمایت خیرین، تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران میتوانند کمکهای خیرخواهانه خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۵۲۲ و یا کد ۰۱۲#۰۶۱۲۹*۸۸۷۷* به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند که قطعا این عمل شریف ایشان مصداق آیه شریف (تعاونو علی البر) خواهد بود.