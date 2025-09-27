بازداشت سارقان حساب بانکی با کارتخوان سیار
پلیس پیشگیری پایتخت ۲ سارق را که با دستگاه کارتخوان، حساب خریداران دستفروشی را خالی میکردند، در یک عملیات غافلگیرکننده بازداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار داشت: پیرو گزارهای متعدد شهروندان در خصوص خالی شدن حسابهای بانکی خود بعد از خرید از دستفروش، تیم عملیات کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر دستگیری عاملان این سرقت هارا در دستور کار خود قرار دادند.
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: ماموران با تحقیقات ویژه از مالباختگان و شگردهای نوین پلیسی توانستند محل استقرار سارقان را کشف کنند و طی یک عملیات غافلگیرکننده اقدام به دستگیری هر دو نفر آنها کنند. در بررسیهای اولیه از متهمان ۳ دستگاه کارتخوان مخصوص که برای کپی و خالی کردن حسابهای شهروندان استفاده میشد نیزکشف شد.
وی افزود: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرایم خود اعتراف و شناسایی دیگر مالباختگان این سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت. سارقان جهت رسیدگی به جرایم تحویل دستگاه قضائی داده شدند.
سرهنگ سید امین موسوی در پایان به شهروندان توصیه کرد: هنگام استفاده از کارت عابر بانک در خریدهایشان حتماً رمز کارت را خودشان وارد کرده و حتماً رسید تراکنش را از فروشنده تحویل گرفته و آن را نزد خود نگه دارند.