رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: همگاهنگی لازم برای ساخت پاسگاه محیط بانی و بازوی حفاظتی برای جلوگیری از خروج آب تالاب به سمت دریا انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به همراه مسئولان شهرستانی، از بخشهای مختلف تالاب جوکندان شهرستان تالش، برای بررسی وضعیت زیرساختهای حفاظتی و گردشگری این منطقه بازدید کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله محل ساخت بازوی حفاظتی، برای جلوگیری از خروج آب تالاب به سمت دریای خزر، جلب مشارکت عمومی در حفاظت از منطقه و تعیین تکلیف زیرساختهای گردشگری، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
اصغر خودکار افزود: همچنین هماهنگیهای لازم برای ساخت پاسگاه محیطبانی در منطقه تمشهلانه با پیش بینی اعتبارات مورد نیاز انجام شد تا با حضور محیطبانان، نظارت و صیانت از منابع طبیعی منطقه به صورت مؤثرتری انجام شود.
وی با بیان اینکه این منطقه بهدلیل تنوع زیستی بالا و نقش حیاتی در حفظ اکوسیستم منطقه، به توجه ویژهای برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی نیاز دارد، اضافه کرد: منطقه حفاظتشده لیسار با ۳۲ هزار هکتار وسعت، ۳ هزار متر ارتفاع از ساحل دریای خزر و برخورداری از تالاب جوکندان که هر سال پناهگاه هزاران پرنده مهاجر و جوجهآور است، یکی از زیستبومهای ارزشمند گیلان محسوب میشود.