مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: امسال از هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تاکنون چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، گفت: در ۱۷ سال فعالیت بانکداری قرض‌الحسنه موفق شدیم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقشار مختلف مردم پرداخت کنیم.

غلامرضا فتحعلی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، اظهار کرد: تاکنون به 24 استان کشور سفر کردیم و استان اردبیل بیست و پنجمین استان کشور است که با هدف دیدار با مسئولان استانی و سرکشی از شعب بانک قرض‌الحسنه مهر این سفرها را تدارک دیدیم و امروز در این استان موفق شدیم 2 شعبه بازسازی و مرمت شده را به بهره‌برداری برسانیم.

وی فضای مناسب سرویس‌دهی به اقشار مختلف مردم را در بانک قرض‌الحسنه یادآور شد و افزود: در 17 سال فعالیت این بانک موفق شدیم 540 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه را پرداخت کنیم تا رضابتمندی جامعه مخاطب فراهم آید.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تصریح کرد: در حال حاضر 21 میلیون مشتری در کشور از خدمات بانک قرض‌‌الحسنه مهر بهره‌مند هستند و ما سال گذشته برای چهار میلیون و 700 هزار نفر تسهیلات با نرخ سود چهار درصد پرداخت کردیم که عمده آنها تسهیلات خرد و متوسط بوده است.

فتحعلی رضایتمندی حاکمیت، مردم و علما را از پرداختی‌های این بانک یادآور شد و گفت: در بین سیستم بانکی کشور رتبه هشتم را داریم و در بین بانک‌های قرض‌الحسنه نیز رتبه اول متعلق به بانک مهر است و ما با منابع 540 هزار میلیارد تومانی در 540 شعبه کشور خدمات‌‌رسانی را به مراجعان انجام می دهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما با یک تفاوت معنادار از دیگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پیشروتر هستیم به طوری که متوسط پرداختی امسال ما 75 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان به مشتریان بوده است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اضافه کرد: ما در قالب مسئولیت اجتماعی فعالیت‌های خوبی را انجام داده و به عنوان یک بانک سودده توانسته‌ایم در فرزندآوری و ازدواج بیش از صد درصد تعهدات خودمان را نیز به انجام برسانیم.

فتحعلی بیان کرد: برای حل مشکل ازدحام در شعب سعی می‌کنیم با توسعه بانکداری الکترونیکی و دیجیتال را مورد توجه قرار دهیم به طوری که در حال حاضر 60 درصد فعالیت بانک قرض‌الحسنه مهر اعم از سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری و در کمتر از 24 ساعت انجام می‌شود.

وی اولویت این بانک را حمایت از خانواده‌ها در حل مشکلات با پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرد و یادآور شد: در کنار کمیته شرعی، اخیرا کمیته فقهی نیز راه‌اندازی شده تا تمام محصولات ارائه شده این بانک با تطبیق فقهی و شرعی به انجام رسیده تا مشکلی از بابت پرداختی‌های قرض‌الحسنه نداشته باشیم.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ادامه اظهار کرد: در کنار راه‌اندازی اندیشکده‌‌ای با هدف تقویت نظام بانکداری اسلامی، سعی ما بر این است تا پرداخت تسهیلات صفر درصد را نیز در سطح کشور توسعه داده و در قالب مسئولیت اجتماعی بتوانیم در سراسر کشور به تعهدات خود عمل کنیم.

فتحعلی افزود: در این راستا راه‌اندازی اولین موکب در اربعین حسینی در مرز مهران پرداخت تسهیلات به زائران جز رویکردهای اصلی بوده است.

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما علاوه بر بانکداری تخصصی قرض‌الحسنه و حمایت از خانواده‌‌ها، به صورت بانک اجتماعی سعی ما بر این است تا در حوزه صدور ضمانت‌نامه‌ها و خدمات ارزی نیز ورود پیدا کنیم تا با توجه به گستردگی ارائه خدمات بتوانیم شرایط بهتری را در بانک قرض‌الحسنه مهر به نفع مردم مهیا کنیم.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: ما بخشی از منابع استان‌های توسعه یافته و تهران را به استان محروم سرازیر کردیم تا منابع بانکی در تهران متمرکز نشده و استان‌های محروم نیز از این منابع استفاده کنند.

فتحعلی به افزایش پرداختی تسهیلات از 500 میلیون تومان برای افراد حقیقی، یک میلیارد تومان برای اصناف و 1.5 میلیارد تومان برای شرکت‌‌های حقوقی خبر داد و خاطرنشان کرد: رتبه هشتم کشور را در مانده تسهیلات داریم و با سه هزار و 800 نفر پرسنل سعی ما بر این است تا بهترین و کیفی‌ترین خدمات را ارائه کنیم.

وی در مورد پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: 180 درصد تعهداتمان را در پرداخت تسهیلات ازدواج انجام دادیم و امسال نیز از هشت هزار و 600 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته در این حوزه تاکنون چهار هزار و 600 میلیارد تومان پرداخت شده است.