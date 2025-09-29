پخش زنده
امروز: -
پروفسور سیفالله سعدالدین، رئیس دانشگاه و از یک درصد دانشمندان پراستناد جهان، از سال های دانش آموزی خود در هنرستان محل تحصیلش می گوید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آغاز سال تحصیلی، یادآور شروع مسیری است که میتواند آیندهای بزرگ برای دانشآموزان رقم بزند. پروفسور سیفالله سعدالدین، رئیس دانشگاه و از یک درصد دانشمندان پراستناد جهان، پس از سالها به هنرستان دوران تحصیل خود در سمنان بازگشته تا با دانشآموزان امروز همنشین شود. دیداری که نشان میدهد مسیر قلههای علم، از مدرسه شروع می شود.