وزیر جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی را مهمترین ماموریت این وزارتخانه خواند و گفت: حتی با وجود مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی و کم آبی بنا داریم در تامین غذای جامعه خودکفا شویم و می توانیم به این موقعیت برسیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در مراسم آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ که امروز شنبه ۵ مهرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با برشمردن برخی از اولویت‌های این وزارتخانه در فصل پیش رو، تصریح کرد: ما مصمم هستیم که با وجود مشکلات تغییرات اقلیمی، کم آبی و خشکسالی در تامین غذای جامعه خودکفا باشیم و با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها می‌توانیم به خودکفایی برسیم.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن بیان برخی از مهمترین فعالیت‌های این وزارتخانه در فصل زراعی اخیر، از جمله خرید تضمینی نزدیک به ۸ میلیون تن گندم مازارد بر مصرف کشاورزان با وجود خشکسالی اظهار داشت: رشد ۶۲ درصدی پوشش بیمه‌ها و اجرای چندین رویداد در عرصه دیپلماسی کشاورزی از دیگر فعالیت‌های سال زراعی گذشته بود.

نوری در ادامه به تشریح مهمترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در فصل آتی پرداخت و گفت: برای خودکفایی در تامین گوشت برنامه ریزی شده و ان شاالله تا پایان دولت چهاردهم این امر عملیاتی خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: می‌دانیم که در شرایطی وعده می‌دهیم و آستین بالا می‌زنیم که با مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی مواجه هستیم، اما مصممیم که این برنامه‌ها را عملیاتی کنیم و با همین شرایط امنیت غذایی جامعه را تامین کنیم.

وی افزود: آنچه که در قوانین بالا دستی آمده و معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید کرده‌اند، تامین امنیت غذایی و خودکفایی است و ما بنا داریم که به خودکفایی برسم و می‌توانیم برسیم؛ چون علم انتها ندارد، بهره وری انتها ندارد و توان کشاورزان ما انتها ندارد.

نوری بهره وری آب را یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی خواند و گفت: در حال حاضر حدود ۱.۳ دهم تا ۱.۴ کیلوگرم محصول در مقابل مصرف هزار لیتر آب تولید می‌شود، اما فناوری در این کشور داریم که در ازای مصرف ۳ لیتر آب، یک کیلوگرم محصول تولید می‌شود، پس اگر بخواهیم، می‌توانیم با همین شرایط نیز خودکفا شویم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری ما را رهنمون به اجرای تکالیف قانونی می‌کند، افزود: همه به اهمیت امنیت غذایی واقف شده‌اند و می‌دانند که در سطح جهانی با کمبود غذا مواجه‌ایم. اینطور نیست که تصور کنیم غذا همه جا هست و کافی است که ما پول بدهیم و از کشور‌های دیگر بخریم، چراکه رخداد‌های اخیر به وضوح نشان داده است که در همه کشور‌ها مشکلاتی وجود دارد و یا رخ می‌دهد که بر تعاملات جهانی اثرگذار است.

نوری با بیان اینکه باید در تامین غذای جامعه به خودمان متکی باشیم و با استفاده از ظرفیت‌ها خودکفا شویم، تصریح کرد: اگر امروز می‌خواهیم بدانیم امنیت غذایی یعنی چه باید به غزه و فلسطین نگاه کنیم. رژیم صهیونیستی انواع سلاح‌های نظامی را برای غلبه بر فلسطینیان بکار برد و موفق نشد، اما می‌بینیم که از سلاح غذا علیه مردم استفاده کرده و مرتکب جنایت می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: امنیت غذایی مهم است و باید آن را بصورت پایدار تامین کنیم و انشاالله به همت کشاورزان و با مدیریت مناسب مسئولان به آن می‌رسیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت از تولید استوار است، اظهار داشت: کشاورزی برای کشاورزان باید اقتصادی باشد و آنها به سود منطقی دست یابند و دیگر نباید شاهد این باشیم که محصول روی دست کشاورز بماند و یا با بهای ناچیز فروخته شود.

نوری تصریح کرد: ما با این شرایط خداحافظی کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم که فعالیت کشاورزی با درآمد کافی همراه باشد و از آنان حمایت خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزیس در ابتدای سخنان خود در مراسم آغاز فصل زراعی جدید به تشریح فعالیت های این وزارتخانه در یک سال اخیر پرداخت و گفت: بخش کشاورزی از رشد منفی ۴.۴ درصدی به رشد مثبت ۳.۲ درصدی رسیده که بهبودی ۵.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه، رشد ۵.۵ درصدی را برای بخش کشاورزی هدف‌گذاری کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: تراز تجاری این بخش با بهبود ۳ میلیارد دلاری، از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار ارتقا یافته است. وی افزود: این روند مثبت ادامه دارد و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی حدود یک درصد افزایش یافته است.

نوری با تأکید بر تأمین امنیت غذایی در شرایط چالش‌برانگیز اقلیمی،گفت: علی‌رغم کاهش بارندگی و خشکسالی، هیچ تنشی در تأمین مواد غذایی ایجاد نشد و هیچ صفی برای خرید مواد غذایی تشکیل نگردید. این موفقیت در شرایطی حاصل شد که بودجه ارزی کالاهای اساسی کاهش یافته بود

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح برنامه‌های خودکفایی، اظهار داشت: هدف‌گذاری ما دستیابی به خودکفایی در تولید شکر، میوه‌های گرمسیری مانند موز (با ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار واردات سالانه) و گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم است.

نوری به رشد تولیدات کلیدی اشاره کرد و گفت: تولید شکر ۲۷ درصد، پرورش ماهی در قفس ۱۲ درصد، ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، شیر خام ۵ درصد، میوه‌های گرمسیری ۵۴ درصد و کودهای فسفاته و پتاسه ۱۵ درصد افزایش یافت. توزیع نهاده‌های یارانه‌دار در مناطق روستایی و عشایری ۲۲ درصد و رفع تداخلات اراضی با همکاری قوه قضائیه ۴۶ درصد رشد داشت. همچنین، ۴ نشست اقتصادی با کشورهای همسایه و بیش از ۲۳۰ رویداد بین‌المللی برگزار شد.