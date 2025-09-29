پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دفاع مقدس ، دومین رویداد تولید محتوای چندرسانه ای شهرستان شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ پاسدار مهدی اسماعیلی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود گفت: در این رویداد به همت قرارگاه فضای مجازی بسیج با هدف اشاعه فرهنگ جهاد و شهادت شرکت کنندگان در قالب استوریموشن، موشنگرافی، ویدئو کلیپ (کلیپ، نماهنگ و تیزر، گرافیک (پوستر، اینفوگرافیک و کاریکاتور) در موضوع های مرتبط با هشت سال دفاع مقدس به رقابت پرداختند.
تیمهای برتر به مرحله استانی راه خواهند یافت