پخش زنده
امروز: -
عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور گفت: به همت تولیدکنندگان ایرانی صنعت نوشتافزار ایران از تنوع کالایی تا برندسازی و صادرات با رشدی پرشتاب در جریان است.
آقای مهرداد عالیپور در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: صنعت نوشتافزار کشور طی دو دهه گذشته با رشد مشهود و چشمگیر در ظرفیت تولید، افزایش تعداد واحدهای صنعتی و تنوع محصولات، توانسته است بخش عمدهای از نیاز داخلی را تأمین کند و در برخی حوزهها حتی در تراز جهانی رقابت کند.
وی با تأکید بر اینکه امروز در بسیاری از اقلام پرمصرف مانند مداد، خودکار، پاککن، تراش، ماژیک و دفتر، تولید داخلی نه تنها پاسخگوی نیاز بازار است بلکه در بعضی محصولات از نیاز کشور هم فراتر رفته، افزود: در گروههای کالایی مانند محصولات سلولزی و نوشتافزارهای جوهری، کیفیت تولیدات ایرانی قابل رقابت با محصولات وارداتی از کشورهای معتبر است.
عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور با بیان اینکه صنعت نوشتافزار دارای گروههای کالایی متنوعی از جمله لوازم اداری، محصولات هنری، رنگها و ابزارهای خلاقیت است، تصریح کرد: این تنوع نیازمند نگاه دقیق به بازاریابی و توجه به ذائقه مشتری است، چرا که تنها تولید کافی نیست و احترام به مصرفکننده با تنوعبخشی و ارتقای کیفیت معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه تولیدات ایرانی کاملاً قابل رقابت با نمونههای خارجی هستند، افزود: اکنون در تولید محصولات ضروری مانند مداد، خودکار، پاککن، تراش، ماژیک و دفتر به وضعیت مطلوبی رسیدهایم. در بخشهایی مانند جامدادی، کولهپشتی و لوازم اداری نیز تولید داخلی با تنوع بالا و کیفیت خوب در حال توسعه است و در برخی حوزهها نیز ضعفهایی داریم که نیازمند تلاش بیشتر است.
به گفته عالی پور در سالهای اخیر به همت کارآفرینان، علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، برونسپاری و تولید بدون کارخانه نیز رواج یافته و بسیاری از محصولات با تکیه بر خلاقیت جوانان و بهرهگیری از امکاناتی، چون هوش مصنوعی، طراحی صنعتی و بستهبندیهای نوآورانه وارد بازار شدهاند.
این تولید کننده نوشت افزار با اشاره به اینکه در برخی صنایع کشور، ورود به تولید آسانتر است، اما صنعت نوشتافزار نیازمند تحقیق، دانش و خلاقیت بیشتری است، ادامه داد: این صنعت به دلیل پیوند مستقیم با آموزش، خلاقیت و فرهنگ، از اهمیت بالایی برخوردار است و آینده روشنی پیشروی آن قرار دارد.
وی افزود: امروز علاوه بر واحدهای کوچک و کارگاهی، شرکتهای بزرگ و دانشبنیان نیز فعال هستند و زنجیره تولید در بسیاری از محصولات از مرحله مواد اولیه تا محصول نهایی تکمیل شده است.
به گفته ابن کارآفرین برتر، صنعت نوشتافزار ایران سابقهای طولانی دارد و پیشکسوتانی، چون بنیانگذاران تولید خودکار و مداد در ایران، پایهگذار مسیر توسعه آن بودهاند. اکنون این صنعت با حضور نسل جدیدی از کارآفرینان و فعالان، به مرحلهای رسیده که میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهمی از بازارهای منطقهای و جهانی را نیز به دست آورد.
عالیپور در پایان افزود: جوانان آماده به کار برای فعالیت در صنایع مختلف میتوانند با کارآفرینی مبتنی بر نام و نشان تجاری، تمرکز بر طراحی صنعتی و گرافیک به عنوان پایه صنایع خلاق و راهبردی و مطالعه بازار و مدلهای کسبوکار پیش از ورود به سرمایهگذاریهای کلان موفقیتهای چشمگیری رقم بزنند.
بیشتر بخوانید: رونق تولید نوشت افزار در کشور