وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات متصل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، سید ستار هاشمی روز شنبه ۵ مهر در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به نقش خانواده ارتباطات در شرایط بحرانی کشور گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیاری از کلانشهرها از جمله پایتخت با تراکم بالای جمعیت و جابهجایی گسترده مواجه بودند، اما ارتباطات پایدار ماند و مردم بدون دغدغه توانستند در ارتباط باشند.
به گفته وی؛ در این ایام خدمات پستی بدون وقفه ادامه یافت و مرسولات داخلی و خارجی بموقع و با حفظ امنیت روانی مردم مدیریت شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این ایام، ماهواره ناهید ۲ با تلاش متخصصان کشور و با استقرار تیمهای ایرانی در پایگاه روسیه به فضا پرتاب شد و تمامی مراحل آن با موفقیت انجام شد که افتخاری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
هاشمی با اشاره به برنامههای سفر خود به خراسان جنوبی گفت: در این سفر ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد که هدف آن توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات در شهرها و روستاهای خراسان جنوبی است.
به گفته وی؛ روستاهای بالای ۲۰ خانوار خراسان جنوبی بتدریج به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد تا مردم بتوانند از خدمات دولت الکترونیک، آموزش مجازی و خدمات سلامت بهرهمند شوند.
وی یکی از موضوعات مهم این سفر را اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان دانست و گفت: این طرح میتواند با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهرهوری معادن را تا ۲۰ درصد افزایش داده و بهعنوان یک تحول بزرگ در رشد اقتصادی استان و کشور عمل کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند سهم ۳۵ درصدی بهرهوری است که بدون فناوریهای نوین امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته وی؛ خوشبختانه خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به الگویی ملی در این زمینه را داراست.
هاشمی با تأکید بر نهضت تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، این مأموریت با جدیت دنبال میشود و خراسان جنوبی بهدلیل ظرفیت علمی و دانشگاهی و همچنین موقعیت همسایگی با افغانستان، میتواند در توسعه تولید محتوا و صادرات خدمات دیجیتال نقشی اثرگذار ایفا کند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم از اقدامات دولت در توسعه زیرساختهای ارتباطی استان قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار خدمات در روستاهای بالای ۲۰ خانوار تأکید کرد.
سید حسن هاشمی گفت: خانواده ارتباطات در یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند، اما هنوز در برخی مناطق، به ویژه روستاهای بالای ۲۰ خانوار، خدمات پایدار ارتباطی به صورت کامل ارائه نشده است و لازم است این امر در سال آینده بهبود یابد.
وی با اشاره به جایگاه نماینده ولیفقیه در استان افزود: نماینده ولی فقیه در استان، نقش بسیار مهمی در انسجام و هدایت امور استان دارد و مردم خراسان جنوبی از خدمات و توجه وی بهرهمند هستند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از زحمات دولت و نظام جمهوری اسلامی گفت: امیدواریم با استمرار این اقدامات، مردم استان بتوانند از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهرهمند شوند و توسعه زیرساختها در مناطق شهری و روستایی به صورت کامل اجرا شود.
استاندار خراسان جنوبی هم گفت: طرح هوشمندسازی معادن، نقطه عطفی در افزایش بهرهوری است.
سید محمدرضا هاشمی گفت: تاکنون پروژههای متعددی در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی استان خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده و امروز نیز ۶۱ پروژه جدید با اعتباری بالغ بر نیم همت افتتاح خواهد شد.
استاندار با اشاره به موافقت وزیر ارتباطات با اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان، این اقدام را نقطه عطفی در افزایش بهره وری و ایجاد تحولی اقتصادی در استان دانست.
هاشمی با اشاره به ضرورت حمایت از ایدههای فناورانه، خواستار ایجاد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در استان شد و افزود: تحقق این موضوع زمینه شکوفایی نوآوریها و تقویت کسبوکارهای فناورانه را فراهم خواهد ساخت.