به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بمناسبت ۲۷ سپتامبر برابر با ۵ مهر روزجهانی گردشگری زنگ گردشگری به صورت نمادین در هنرستان دخترانه عاشورا قائم شهر نواخته شد .

در این آئین که عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، سیمرغ و جویبار و قربانی فرماندار قائم شهر و جمعی از دیگر مسئولان و فعالان گردشگری حضور داشتند برضرورت ترویج توسعه فرهنگ گردشگری درمعرفی و بهره گیری از ظرفیت های بالای صنعت گردشگری تاکید شد .

نماینده مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه ایران جز ۱۹کشور برتر گردشگری جهان است حوزه‌های مذهبی، تفریحی ،ورزشی ، سیاسی، تجاری و طبیعی و باستانی را از ظرفیت های بالنده گردشگری ایران و مازندران اعلام کرد .

عباسی توجه به زیر ساخت ها و بستر سازی در جلب بیشتر گردشگران را یک نیاز و مطالبه عمومی اعلام کرد و بر لزوم برنامه ریزی استانی و شهرستانی در توسعه گردشگری تاکید کرد .

دانش زاده رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قائم شهر وجود امامزاده ها و بقاع متبرکه ، سقانفارها ، مزارع و محصولات کشاورزی و باغی ، استخرها و آبندانها، مرداب و تپه ها ومکان های باستانی را از جمله قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری شهرستان قائم شهر برشمرد .