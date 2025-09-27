پخش زنده
امروز: -
گزارش اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد: شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) نسبت به پایان ماه قبل ۲.۶۲ درصد افزایش و نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد، عملکرد ماهانه گروه صنعت و عملکرد سالانه گروه مالی از نظر بازده بهتر بوده است.
بر اساس گزارش اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار؛ بازار سهام بورس تهران ۲۱.۹ درصد با سقف تاریخی خود که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ثبت رسیده و بازار سهام فرابورس ایران ۲۶.۱ درصد با سقف تاریخی خود که در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ثبت رسیده فاصله دارد.
افزون براین؛ مقایسه بازده دو شاخص وزنی ارزشی و هم وزن در بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران نشان میدهد: در بورس تهران شاخص وزنی ارزشی بازار سهام عملکرد ماهانه و سالانه بهتری از حیث بازده داشته است.
شاخص قیمت گروه مالی دربرگیرنده شرکتهای صنعت واسطهگری مالی و شاخص قیمت گروه صنعت شامل تمامی شرکتهای به جز واسطهگری مالی است.
بر اساس دادههای اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازده ماهانه و سالانه شاخص قیمت گروه مالی به ترتیب مثبت ۰.۷ درصد و مثبت ۴۰.۶ درصد بوده است.
بازدهی ماهانه و سالانه شاخص قیمت گروه صنعت نیز به ترتیب مثبت ۳ درصد و مثبت ۱۷.۹ درصد بوده است. به این ترتیب، عملکرد ماهانه گروه صنعت از نظر بازده بهتر و عملکرد سالانه گروه مالی از نظر بازدهی بهتر بوده است.