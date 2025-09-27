مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: عرضه نفت‌گاز (گازوئیل) در رینگ داخلی بورس انرژی از طریق اوراق صرفه‌جویی با هدف تامین مالی و تادیه دیون سرمایه‌گذاران طرح‌های نوسازی ناوگان وفق مصوبه‌های شورای اقتصاد برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: نخستین معامله گازوئیل در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در مرداد انجام شد؛ اقدامی که منجر به ایجاد یک بستر شفاف برای معاملات نفت‌گاز و تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی واقعی خواهد شد.

همچنین در کنار معاملات گازوئیل، گواهی صرفه‌جویی آن نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد. این گواهی‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های نوسازی ناوگان استفاده خواهند شد و در بورس انرژی قابل عرضه خواهند بود.

یکی از مهم‌ترین اهداف عرضه گازوئیل در بورس انرژی ایران، رفع مشکلات مربوط به عرضه نفت‌گاز (گازوئیل) در قالب سیستم یارانه‌ای و محدودیت‌های موجود در تأمین نیازهای صنایع، معادن و اصناف است.

در همین رابطه، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگویی اختصاصی با مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران توضیح داد: عرضه نفت‌گاز (گازوئیل) در رینگ داخلی بورس انرژی از طریق اوراق صرفه‌جویی با هدف تامین مالی و تادیه دیون سرمایه‌گذاران طرح‌های نوسازی ناوگان وفق مصوبه‌های شورای اقتصاد برنامه‌ریزی شده است.

معاون وزیر نفت به مزایای معامله گازوئیل در بورس انرژی اشاره داشت و در این باره توضیح داد: معامله نفت گاز در بورس انرژی، علاوه بر ایجاد شفافیت در نحوه عرضه خارج از نظام یارانه‌ای کشور که در بستر سامانه «سدف» انجام می‌پذیرد، امکان ایجاد سازوکار رقابتی در تعیین قیمت فروش نفت گاز را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه عرضه نفت‌گاز به شکل یارانه‌ای و با ایجاد محدودیت در سقف میزان مصرف گروه‌های متقاضی، امکان تامین نیازهای مازاد را با چالش مواجه کرده بود، اظهار داشت: بستر بورس انرژی، این امکان را مهیا کرده است که تعادل میزان عرضه و تقاضا مصرف‌کنندگان، از طرف متقاضی و در سازوکار شفاف صورت پذیرد.

او با اشاره به اوراق صرفه‌جویی گازوئیل گفت: عرضه این فرآورده علاوه بر تأمین مالی طرح‌های نوسازی ناوگان، به‌ویژه برای صنایع، معادن و اصناف، می‌تواند به حل مشکلات ناشی از محدودیت‌های نظام یارانه‌ای و افزایش مصرف این گروه‌ها کمک کند.

عظیمی‌فر خاطرنشان کرد: گواهی صرفه‌جویی گازوئیل به زودی با ذی‌نفعی سرمایه‌گذاران طرح‌های نوسازی ناوگان درونشهری و برونشهری منتشر خواهد شد و عرضه آن در بورس انرژی و برای صنایع، معادن و اصناف امکان‌پذیر خواهد بود.