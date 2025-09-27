پخش زنده
هادی حق شناس در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: باید با بهرهگیری از ظرفیت هنر و رسانه، فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان ؛ استاندار گیلان امروز در چهل و سومین نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گفت: برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان اقدامی بزرگ و ارزشمند بود که نشان داد این دیار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پیشگام است.
هادی حق شناس با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست بلکه یک الگو برای ملت ایران به شمار میرود افزود: در آن دوران همه کشورها در کنار دشمن بعثی قرار گرفتند، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، رهبری و مقاومت توانست سربلند از این آزمون بیرون آید.
استاندار گیلان با اشاره به رویکردهای دوگانه غربیها در مسائل بینالمللی افزود: رژیم جعلی صهیونیستی با وجود حمایتهای گسترده غرب، در مجامع جهانی مورد اعتراض ملتها قرار میگیرد و حتی در سازمان ملل نیز سخنرانیهایش با بیاعتنایی کشورها مواجه میشود.
وی، نقش برگزاری کنگرههای شهدا در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت را بسیار مهم دانست و افزود: برگزاری کنگره شهدای گیلان علاوه بر تجلیل از مقام شهدا، فرصتی است تا پیام ایثار و مقاومت به نسلهای آینده منتقل شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه سنتی ماندگار والگویی برای همه نسلهاست، گفت: نباید روایت جنگ تحمیلی تنها در قالب چند مراسم و نمایش محدود شود، لذا، امروز ابزارهای متنوعی در اختیار جامعه قرار دارد و باید برای انتقال فرهنگ ایثار از ظرفیت هنرمندان در رشتههای مختلف همچون خطاطی، موسیقی، تئاتر، سینما و حتی انیمیشن بهرهمند شد.
هادی حقشناس با بیان اینکه تاریخ معاصر نشان داده غرب و رژیم صهیونیستی همواره علیه ملتهای منطقه دست به جنایت زدهاند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است این حقایق با زبان هنر برای مردم و نسلهای آینده بازگو شود.
سرهنگ حسن حبیبی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هم بر لزوم تهیه دانشنامه استانی دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: این دانشنامه میتواند مرجع تحقیقات علمی - پژوهشی قرار گرفته و میتواند تمامی مسائل در حوزه ایثار و شهادت و نقش استان در دوران دفاع مقدس را به صورت جامع و کامل درآن دانشنامه دفاع مقدس گردآوری شده است.
محمدرضا داوطلب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان و دریادارحمیدرضا سعادت فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش هم در این نشست بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان جامعه تاکید کردند.
در پایان این نشست از کتاب مجموعه زندگی نامه و خاطرات خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان شاغل در استانداری گیلان هم رونمایی شد.
نویسنده این کتاب محمدرضا بینش برهمند است.