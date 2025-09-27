به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هیئت‌مدیره باشگاه فجر شهید سپاسی در جلسه خود، با رأی قاطع، حاتم احمدی را به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب کرد.

احمدی فصل گذشته به عنوان قائم‌مقام در کنار حسن کریمی فعالیت داشت و سابقه ۱۰ سال حضور در سطح مدیریتی باشگاه را در کارنامه دارد.

حسن کریمی مدیر عامل سابق باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز چهارم مهر و پس از پایان بازی این تیم برابر تراکتور سازی استعفای خود را تقدیم هیات مدیره باشگاه کرد.

در حال حاضر تیم فجر شهید سپاسی شیراز پس از پنج بازی و کسر سه امتیاز منفی با ۶ امتیاز در رده پنجم جدول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور جای دارد.