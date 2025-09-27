به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سومین دوره جشنواره استانی تئاتر مونولوگ "لیلاخ" دهگلان در راستای ارتقای هنر‌های نمایشی و حمایت از تولیدات خلاقانه در قالب مونولوگ در این شهرستان در حال برگزاری است.

این دوره از جشنواره میزبان ۱۰ اثر نمایشی از شهرستان‌های مختلف استان است.

از جمله آثار راه‌یافته به جشنواره شامل «تسلسل مرگ» از قروه، «سحوری» و «میوانی خیال» از سقز، «معضل» از سقز، «ریگای به ریبوار» از مریوان، «اما تو با گوش‌هایت ببین» از دهگلان، «هه‌موومان باشین»، «آیناز»، «چتری بر سر» و «هزار و یکم» از سنندج است.

هیات داوران جشنواره متشکل از فرشید گویلی، فرهاد بشارتی و سامان رستمی، آثار را از منظر خلاقیت، اجرا و تاثیرگذاری هنری مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

این جشنواره فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان استان در قالب مونولوگ و بستری برای تبادل تجربه و ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی است.