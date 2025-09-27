معاون شهردار تهران با اشاره به قوانین بالادستی گفت: شهرداری تهران و اتاق اصناف، اقدامات هماهنگی را برای ساماندهی صنوف و مشاغل آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سجاد محمدعلی‌نژاد درباره جزئیات تفاهم اخیر شهرداری تهران و اتاق اصناف اظهار کرد: تفاهم‌نامه مذکور، چهارشنبه -دوم مهرماه ۱۴۰۴- در حضور شهردار تهران با رئیس اتاق اصناف طی جلسه‌ای منعقد شد.

وی درباره موضوع تفاهم‌نامه شهرداری تهران و اتاق اصناف افزود: موضوع تفاهم‌نامه، همکاری مشترک برای احداث مجتمع‌های صنفی تخصصی در قالب طرحهای مشارکتی است.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به قوانین بالادستی بیان کرد: براساس بند بیستم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای شهر، شهرداری تهران در کنار اتاق اصناف، نقش موثری در ساماندهی صنوف و مشاغل ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت چشمگیر اقتصادی اصناف و مشاغل خرد و کلان گفت: ساماندهی مشاغل در کنار ایجاد ظرفیت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان، بهبود محیط کسب‌وکار بخش خصوصی، تعاونی و افزایش سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت.

معاون شهردار تهران درباره نحوه تعریف طرحهای مشارکتی ادامه داد: مقرر شد، کارگروهی با محوریت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و عضویت اتاق اصناف و مجموعه‌های مرتبط شهرداری از جمله شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، نقشه راه تفاهم اخیر را تدوین کند.

وی در پایان یادآور شد: پس از انعقاد تفاهم‌نامه مورد اشاره، نمایندگان اصناف مختلف به بیان مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های فعالیت‌های خود نیز پرداختند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به ادامه‌دار بودن جلسات با نمایندگان اصناف گفت: مدیریت شهری بر اساس دستور شهردار تهران و ظرفیت‌های موجود، تسهیل گری فعالیت‌های خانواده بزرگ اصناف را دنبال می‌کند.