به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان گفت: به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، پویش «مشق برکت» با هدف تهیه و توزیع بسته‌های نوشت افزار در مناطق کمتر برخوردار استان در حال اجراست.

صادق انصاری‌نیا با بیان اینکه تاکنون در قالب این پویش ۶ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع شد، افزود: این بسته‌ها شامل دفتر، مداد، کیف، مدادرنگی و سایر ملزومات آموزشی است.

انصاری‌نیا اضافه کرد: تیم بسته ها‌ی نوشت افزار متناسب با سه مقطع تحصیلی برای دانش‌آموزان دختر و پسر آماده شده و با همکاری گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی در سراسر استان توزیع می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج نیز در این آیین با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی تاکنون سازمان‌های زیادی برای رفع محرومیت‌ها و خدمت به مردم شکل گرفته‌اند و دستاورد‌های ارزشمندی را رقم زده‌اند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با اشاره به خدمات جهاد سازندگی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و بسیج سازندگی افزود: باید ظرفیت‌های مردمی بیش از پیش تقویت شود، چراکه مردم اهل مقاومت و یاری‌رسانی هستند و این ترکیب، بخش عمده‌ای از مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی توزیع بسته‌های آموزشی را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد: تقویت علمی و فرهنگی دانش‌آموزان، زمینه‌ساز پیشرفت کشور است و باید برای ارتقای تحصیل و فرهنگ آنان بیش از گذشته تلاش کرد.