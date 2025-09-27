به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست گفت: به دنبال کسب اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه تعدادی سودجو در زمینه قاچاق فراورده‌های نفتی به خارج از مرز‌های کشورمان، اقدامات گسترده‌ای جهت شناسایی شناور‌ها و دستگیری عاملان آن در دستور کار ماموران دریابانی مستقر در پایگاه‌های دریابانی ماهشهر قرار گرفت.

وی افزود: درادامه فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی دریابانان خوزستان، سرانجام شناور‌های مورد نظر هنگام انتقال سوخت قاچاق به خارج از کشور شناسایی و توقیف شدند.

سردار سفیدپوست با اشاره به دستگیبری ۸ متهم در این رابطه، اظهار داشت: در بازرسی شناور‌های توقیف شده ۴۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به طرز زیرکانه‌ای در مخازن جاساز بارگیری شده بود کشف که به همراه متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

فرمانده مرزبانی خوزستان در پایان با اشاره به عزم جدی مرزبانان استان برای مقابله با قاچاق کالا و سوخت تصریح کرد: مبارزه با قاچاق سوخت مستلزم همکاری تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط است، هرگونه ورود و خروج کالا باید از مبادی رسمی و قانونی صورت گیرد در غیر این صورت قاچاق محسوب شده و توسط مرزبانان و دریابانان کشف و ضبط خواهد شد.