مسابقات کیکبوکسینگ قهرمانی استان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور پرشور ۲۰۰ ورزشکار از تمامی شهرستانهای استان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن جهان پهلوان رضازاده اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این رقابتها با هدف شناسایی نفرات برتر و تشکیل تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی پیگیری شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی و پرهیجان به مصاف یکدیگر رفتند.
در این دوره از مسابقات از داوران جوان نیز استفاده شد تا ضمن قضاوت در سطح استانی، تجربه ارزشمندی برای حضور در میادین مهمتر به دست آورند.
این مسابقات از لحاظ فنی نیز در سطح بسیار بالایی قرار داشت و حضور قهرمانان شهرستانهای مختلف، کیفیت دیدارها را دوچندان کرد. اجرای تکنیکهای متنوع، قدرت بدنی مناسب و نمایش تاکتیکهای حرفهای از سوی ورزشکاران، نشان داد که کیکبوکسینگ استان اردبیل در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد.
مسئولان هیأت ورزشهای رزمی استان اردبیل با تأکید بر اهمیت این سطح از رقابتها، برگزاری چنین رویدادهایی را زمینهساز ارتقای توان فنی ورزشکاران، داوران و مربیان دانستند و ابراز امیدواری کردند با استمرار این روند، نمایندگان استان بتوانند در میادین ملی و بینالمللی خوش بدرخشند.