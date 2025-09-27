اولین مدرسه کانون اصلاح و تربیت خوزستان با هدف کاهش کودکان بازمانده از تحصیل و توانمندسازی آنان برای بازگشت به جامعه، با حضور معاون دادستان مرکز استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای برنامه عملیاتی کاهش کودکان بازمانده از تحصیل و توانمندسازی آنان برای کاهش جمعیت کیفری و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید طی مراسمی با حضور بابک عیوضی، معاون دادستان مرکز خوزستان، هاشم‌نیا، مدیر زندان‌های استان، و علیفر، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان مدرسه کانون اصلاح و تربیت استان افتتاح شد.

معاون دادستان مرکز استان، افتتاح مدرسه در کانون اصلاح و تربیت را یکی از اقدامات کلیدی در راستای سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از جرائم عنوان کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان در کانون‌های اصلاح و تربیت، نقشی بنیادین در بازگشت سالم آنان به جامعه ایفا می‌کند. این مدرسه می‌تواند نقطه امیدی برای این قشر باشد تا با شکوفایی استعداد‌های خود از آسیب‌های اجتماعی دور بمانند.

وی افزود: آموزش نه‌تنها می‌تواند از افزایش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند، بلکه نقش مهمی در کاهش جرائم و جمعیت کیفری ایفا خواهد کرد.

عیوضی با تأکید بر اهمیت آموزش در روند اصلاح و تربیت، خاطر نشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی ورود افراد کم‌سن به چرخه جرم، فقدان آموزش مناسب و بی‌توجهی به مسائل تربیتی در سنین حساس است. تجهیز کانون‌ها به مراکز آموزشی می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کرده و مسیر بازگشت به زندگی سالم را فراهم کند.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه گفت: این مدرسه با هدف ارائه آموزش‌های رسمی و مهارت‌های زندگی راه‌اندازی شده و در برنامه کاری آن، توجه ویژه‌ای به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه در میان نوجوانان تحت اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است.