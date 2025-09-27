پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان با بیان اینکه دفاع مقدس نمادی از ایستادگی و حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی است، گفت: انعکاس وفاق، همدلی، انسجام ملی و استانی رمز پیروزی در برابر قدرتهای جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیامرث حاجیزاده، امروز در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در یادمان شهید گمنام استانداری برگزار شد، با بیان این که دفاع مقدس برای ایران اسلامی یک تاریخ پر افتخار است و نه صرفا نماد، اظهارکرد: در جنگ هشت ساله با وجود تهاجم رژیم بعثی عراق با حمایت آشکار و یا ضمنی بیش از ۷۰ کشور به خاک ایران، کوچکترین ذرهای از خاک میهن جدا نشد.
او با بیان این که دفاع مقدس نماد ایستادگی برابر زور و استکبار است که به ملت ایران عزت و پایمردی آموخت، ادامه داد: ملت ایران همواره در برابر فشارها و تحریمها مقاومت کرده است و امروز نیز این مسیر را با ایستادگی و صبوری ادامه میدهد
معاون استاندار خوزستان گفت: همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر تداعیکننده دفاع مقدس با حضور گسترده و مقتدر نیروهای مسلح و مردم بود. در جنگ اخیر، مقاومت و ایستادگی در خوزستان همانند دوران دفاع مقدس قوی و موثر بود و همه نیروهای نظامی و مردمی کنار هم برای حفظ امنیت و سربلندی تلاش کردند.
او با بیان اینکه نسل جوان امروز با الگوگیری از سرداران دوران دفاع مقدس و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی به میدان آمده و همچنان از ارزشهای شهدای انقلاب و دفاع مقدس حمایت میکند، گفت: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و کارکرد دولت خدمتگزار و نیروهای مسلح مقتدر نقش مهمی در به ثمر رساندن اتحاد و موفقیت ملت داشته است.
حاجیزاده با اشاره به موضوع تحریمها، ادامه داد: مکانیسم ماشه که امروز ایران را تهدید میکند، برای ملت ایران تازگی ندارد و این مردم ۴۷ سال در برابر فشارها و تحریمها ایستادهاند.
حاجیزاده با تاکید بر اینکه انعکاس وفاق، همدلی، انسجام ملی و استانی رمز پیروزی در برابر قدرتهای جهانی است و ادامه دارد، عنوان کرد: همچنین همه مسئولان کشور و استان خوزستان وظیفه دارند با تمام توان از میهن و نظام دفاع کنند، بهویژه در استان قهرمان پرور خوزستان که سابقه درخشانی در دفاع دارد.