به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، در دوران نوجوانی، شکل‌گیری هویت یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل زندگی هر فرد است که نقش والدین در این فرایند بسیار حیاتی است.

والدین به‌عنوان اولین الگو‌های فرزندان، پایه‌گذار ارزش‌ها، باور‌ها و معیار‌های ذهنی نوجوانان هستند.

ایجاد یک فضای حمایتی و عاطفی در خانواده که در آن نوجوان احساس امنیت و آزادی بیان نظرات خود را داشته باشد، به شکل‌گیری هویتی سالم کمک می‌کند.

از سوی دیگر، برخورد والدین با نوجوان باید بر اساس درک تفاوت‌های فردی و احترام به استقلال فکری او باشد تا نوجوان بتواند هویت مستقل خود را با اعتماد به نفس و عزت نفس بالا شکل دهد.