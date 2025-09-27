پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: تا فردا شب روند افزایش دمای هوا در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، لطفی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و آخرین ضخامت جو تا فردا شب روند افزایش دمای هوا که از روز گذشته آغاز شده ادامه خواهد داشت و تا حدودی در این بازه زمانی هوا گرمتر میشود.
وی افزود: ضمن اینکه تا فردا شرایط جوی در اغلب نقاط استان پایدار و یکنواخت است و از عصر فردا با افزایش سرعت وزش باد و احتمال گرد و خاک پدیده قابل ذکر در منطقه به ویژه در نوار شرقی استان قابل پیش بینی است.
صبح امروز سرپیشه با ۸ درجه سلسیوس خنکترین و ایستگاههای دهسلم و بندان با ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاههای استان ثبت شدند.
نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۳ و ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شد.