معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد: شورای برنامه‌ریزی استان یزد مصوب کرد تا پایان سال جاری، پنجشنبه‌ها ادارات دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها به صورت دورکار فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شاه حسینی گفت: شورای برنامه‌ریزی استان یزد مصوب کرد تا پایان سال جاری، پنجشنبه‌ها ادارات دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها به صورت دورکار فعالیت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه که روز شنبه در نشست ه شورای برنامه‌ریزی استان یزد به تصویب رسید، خدمات مورد نیاز مردم در روز‌های پنجشنبه از طریق دورکاری ارائه خواهد شد و بانک‌ها موظف به تعیین شعب کشیک برای پاسخگویی به مراجعان هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد گفت: مسئولان استانی تأکید کردند دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها از این قاعده مستثنی هستند و خدمات خود را طبق روال معمول ادامه خواهند داد.

شاه حسینی گفت: همچنین در حوزه آموزش و پرورش، با توجه به بخشنامه ابلاغی این نهاد، مدارس استان یزد کماکان طبق رویه قبلی پنجشنبه‌ها تعطیل خواهند بود.