به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ تیم استان البرز با کسب ۱۰ مدال طلا، ۲ نقره و ۱ برنز در مسابقات ژیمناستیک هنری پسران کشور به میزبانی آذربایجان شرقی، موفق شد پس از سال‌ها در رده سنی ۱۱ / ۱۲ سال، مقام قهرمانی را از آن خود کند.

کسرا کشتکار، مصطفی صالحی، متین صفری، پرهام بابائی و امید رضا مهدی زاده به عنوان ورزشکار، حسن بذرافشان به عنوان مربی و وحید سپاهی به عنوان سرپرست، نفرات تشکیل دهنده تیم البرز در این رقابت‌ها بودند.